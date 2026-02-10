صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہوٹلز کو الیکٹرک انوائس سسٹم نصب کرنے کے نوٹسز جا ری

  • اسلام آباد
ہوٹلز کو الیکٹرک انوائس سسٹم نصب کرنے کے نوٹسز جا ری

راولپنڈی میں 52ہوٹلز ، چار کونوٹس ملنے پر مالکان کا اظہار تشویش ہوٹل مالکان نے انوائس سسٹم لگانے کیلئے ریونیو اتھارٹی سے وقت مانگ لیا

 راولپنڈی (خاورنوازراجہ ) پنجاب ریونیو اتھارٹی راولپنڈی نے الیکٹرک انوائس مانیٹرنگ سسٹم کی تنصیب کے لیے پک اینڈ چوز کی پالیسی اختیار کرتے ہوئے ہوٹل مالکان کونوٹس جاری کردیئے ،ہوٹل مالکان نے اس اقدام کو امتیازی سلوک اورانتقامی کارروائی قرار دیتے ہوئے تحفظات کا اظہار کیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق پنجاب ریونیو اتھارٹی راولپنڈی نے راولپنڈی کے مصروف تجارتی مرکز راجہ بازار، لیاقت روڈ، کالج روڈ اور کمیٹی چوک سے موتی محل تک تقریباً 52 ہوٹلوں میںسے صرف4ہوٹلوں کو الیکٹرک انوائس مانیٹرنگ سسٹم کی تنصیب کے لیے نوٹسز جاری کیے ہیں ،ریونیو اتھارٹی کے اس اقدام پر ہوٹل مالکان میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے ،نوٹسز ملنے والے ہوٹل مالکان نے انوائس سسٹم لگانے کے لیے ریونیو اتھارٹی سے وقت مانگ لیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

میانوالی : رمضان پیکیج، 24 افطاری دسترخوان لگانے کی ہدایت

ستھرا پنجاب اور سٹی بیوٹیفکیشن منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ

بھکر میں ڈپٹی کمشنر کے ساتھ پٹرولیم ایسوسی ایشن کا اہم اجلاس

پولیس کے 24 ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ، جلد تکمیل کی ہدایت

بھکر :الیکٹرک چارجنگ پوائنٹس قائم کرنے کی ہدایت

ڈپٹی کمشنر سرگودھا نے بھلوال کے ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان 2050ء
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پانی ہمیشہ نشیب کی جانب بہتا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایپسٹین فائلز، کانٹے بوکر پھولوں کی تمنا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پاکستان وسطی ایشیائی ممالک کی ترجیح کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
پہیہ جام ہڑتال کا زمانہ لد چکا
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگر کیسے؟
حافظ محمد ادریس