صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بارانی یونیورسٹی میں زراعت کے حوالے سے بین الاقوامی ورکشاپ

  • اسلام آباد
بارانی یونیورسٹی میں زراعت کے حوالے سے بین الاقوامی ورکشاپ

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) پیر مہر علی شاہ بارانی زرعی یونیورسٹی راولپنڈی میں ’’جدید پائیدار زراعت کیلئے۔۔

 رینیوایبل انرجی کے استعمالات‘‘ کے عنوان سے ایک بین الاقوامی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ فیکلٹی آف ایگری کلچرل انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبہ انرجی سسٹمز انجینئرنگ کے زیرِ اہتمام معنقد ہوئی، جس میں قومی و بین الاقوامی ماہرین، اساتذہ، محققین اور طلبہ و طالبات نے شرکت کی۔ ورکشاپ کا مقصد پائیدار زراعت کے فروغ میں رینیوایبل انرجی کے کردار، نئی ٹیکنالوجیز اور عالمی تحقیقی تعاون کی اہمیت کو اُجاگر کرنا تھا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
نئے بنگلہ دیش کا ظہور
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
بس ایک آنکھ ہی تو ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بنگالی چوہدری کا انتقام
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کیا تبدیلی ناگزیر ہو چکی؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بنگلہ دیش کی نئی قیادت اور بدلتا ہوا جنوبی ایشیا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک ازبک تعلقات‘ نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل