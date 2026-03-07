صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسسٹنٹ کمشنر شاہپور کا صفائی کے انتظامات چیک کرنے کیلئے مدینہ ٹاؤن کادورہ

  • سرگودھا
اسسٹنٹ کمشنر شاہپور کا صفائی کے انتظامات چیک کرنے کیلئے مدینہ ٹاؤن کادورہ

شاہ پور صدر (نامہ نگار )اسسٹنٹ کمشنر شاہپور یُسرا سہیل بٹ نے صفائی کے انتظامات چیک کرنے کیلئے مدینہ ٹاؤن شاہپورصدر کا سرپرائز دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے علاقے میں صفائی کے انتظامات اور اہلکاروں کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا۔

انہوں نے کہا کہ صفائی کے معاملے میں کسی قسم کی غفلت یا کوتاہی برداشت نہ کی جائے گی، غفلت برتنے والے اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ شہریوں کو صاف اور صحت مند ماحول فراہم کرنا انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ۔حکومت صفائی پر اربوں روپے خرچ کر رہی ہے ، ستھرا پنجاب کا عملہ صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کرے ۔ جتنے اہلکار صفائی کیلئے بھرتی کئے گئے ہیں ان تمام ملازمین سے کام لیا جائے ۔ بعدازاں اسسٹنٹ کمشنر نے شاہپورشہر کا دورہ کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شیعہ سنی اختلاف کیا سیاسی وحدت میں حائل ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اخلاقی اقدار اب لغت میں ہی رہ گئی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ کے جواز کی تلاش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟… (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کنور دلشاد
ایران کی جنگی حکمت عملی
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت کی تاریخ
افتخار احمد سندھو