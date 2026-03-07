صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر کا ریڑھی بازار اور مختلف دوکا نوں کا دورہ

  • سرگودھا
سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر کا ریڑھی بازار اور مختلف دوکا نوں کا دورہ

میانوالی (نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر اسد عبا س کی ہدایت پر رمضان المبارک میں پیرا فورس اشیاء خوردونوش کی قیمتوں کی سرکاری نرخوں پر فروخت یقینی بنا نے کے سلسلہ میں فیلڈ میں متحرک۔سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر پیرا جاوید سرور نے پیرا فورس کے ہمرا ہ ریڑھی بازار اور مختلف دوکا نوں کا دورہ کیا۔

انہوں نے سبزیوں، پھلوں، گوشت اور اشیاء خوردونوش کے نر خوں کو چیک کیا اور پرائس کنٹرول ایکٹ کی خلاف ورزی پر متعدد دوکا نداروں کو جر ما نے عائد کئے ۔ مزید براں ڈی سی کی ہدایت پرپیرا فورس کی جا نب سے رمضان المبارک میں پھلوں اور سبزیوں کی سرکاری نرخنامہ پر فروخت یقینی بنانے کے سلسلہ میں علیٰ الصبح سبزی و فروٹ منڈی میں بو لی/نیلا می کے عمل کی باقاعدگی سے نگرانی کا عمل بھی جاری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر شہری نالاں فیصلہ مہنگائی بم قرار دیدیا

انصاف کیلئے بار اور بینچ کا اعتماد ضروری :جسٹس سلطان تنویر

ایران نے طاغوتی طاقتوں کا غرور خاک میں ملا دیا :وقاص رضا

سیالکوٹ کے 55 ہزارخاندان راشن کارڈ سے مستفید

تعلیم و تر بیت کے بغیر مہذب معاشرے کی تشکیل نہیں ہو سکتی :عمران بھٹی

گجرات میں سیوریج بہتری کیلئے اقدامات کر رہے :بلال یاسین

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شیعہ سنی اختلاف کیا سیاسی وحدت میں حائل ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اخلاقی اقدار اب لغت میں ہی رہ گئی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ کے جواز کی تلاش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟… (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کنور دلشاد
ایران کی جنگی حکمت عملی
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت کی تاریخ
افتخار احمد سندھو