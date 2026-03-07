صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عائشہ رضوان صدر بوائے سکاؤٹس ایسوسی ایشن، حلف ٹھا لیا

  • فیصل آباد
عائشہ رضوان صدر بوائے سکاؤٹس ایسوسی ایشن، حلف ٹھا لیا

سکاؤٹس نوجوان نسل کی مثبت تربیت کا ایک مؤثر پلیٹ فارم ہے ، :ڈپٹی کمشنر چنیوٹ

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر چنیوٹ عائشہ رضوان نے بطور صدر ڈسٹرکٹ بوائے سکاؤٹس ایسوسی ایشن چنیوٹ اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل واثق عباس ہرل، سی او ایجوکیشن اظہر سہیل نیازی، پاکستان اسکاوٹس ایسوسی ایشن کے افسران اور ممبران نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔تقریب کے دوران ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان کو اسکاؤٹس سکارف اور سوینئر پیش کیے گئے ، جبکہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر واثق عباس ہرل نے سی او ایجوکیشن اور دیگر افسروں کے ساتھ مل کر شیلڈز بھی دیں۔ اس موقع پر بوائے اسکاؤٹس کے بچوں نے تالیاں بجائین اور نظم و ضبط و قومی خدمت کے جذبے کا عملی مظاہرہ کیا۔

ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان نے کہا کہ بوائے سکاؤٹس تحریک نوجوانوں میں قیادت، خدمت خلق، نظم و ضبط اور حب الوطنی کے جذبات کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ سکاؤٹس نوجوان نسل کی مثبت تربیت کا ایک مؤثر پلیٹ فارم ہے ، جہاں انہیں معاشرے کی خدمت اور ذمہ دار شہری بننے کی عملی تربیت دی جاتی ہے ۔ ضلعی انتظامیہ بوائے اسکاؤٹس کی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

غیر قانوں کیمیکل اور تیزاب کی خریدوفروخت بڑے حادثے کا خطرہ

سرگودھا میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے اسٹیک ہولڈرز کا اجلاس

جویریہ ظفر آہیر کی ایرانی سفیر سے ملاقات، حملے پر افسوس

آر پی او کی زیر صدارت کرائم میٹنگ‘ انسداد جرائم اقدامات پر زور

گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی میں مسجد یحییٰ کا سنگ بنیاد

ڈپٹی کمشنر میانوالی کی نگرانی میں پٹرول پمپس کی چیکنگ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شیعہ سنی اختلاف کیا سیاسی وحدت میں حائل ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اخلاقی اقدار اب لغت میں ہی رہ گئی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ کے جواز کی تلاش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟… (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کنور دلشاد
ایران کی جنگی حکمت عملی
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت کی تاریخ
افتخار احمد سندھو