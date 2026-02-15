صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پتنگ بازی، ہوائی فائرنگ، 144مقدمات، 155گرفتار

  • اسلام آباد
گرفتار افراد کے قبضے سے ہزاروں پتنگیں، ڈوریں اور اسلحہ برآمد کیا گیا

راولپنڈی (اے پی پی) راولپنڈی پولیس نے پتنگ بازی اور ہوائی فائرنگ کے خلاف کریک ڈان کرتے ہوئے 24گھنٹوں کے دوران 144مقدمات درج کر کے 155افراد کو حراست میں لے لیا۔ گرفتار افراد کے قبضے سے ہزاروں پتنگیں، ڈوریں اور اسلحہ برآمد کیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق موثر حکمت عملی کے باعث شہر میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ کریک ڈان کے دوران بلند عمارتوں اور ڈرونز کے ذریعے نگرانی کی گئی جبکہ گلی محلوں میں پیدل گشت کے ساتھ ساتھ ڈولفن سکواڈ، محافظ سکواڈ اور متعلقہ تھانوں کی موبائلز نے بھی مختلف علاقوں میں مسلسل پٹرولنگ کی۔ 

 

