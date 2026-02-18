صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد، 20فروری سے موٹر سائیکلوں پر ایم ٹیگ لگانے نیکا فیصلہ

  • اسلام آباد
اسلام آباد، 20فروری سے موٹر سائیکلوں پر ایم ٹیگ لگانے نیکا فیصلہ

اب تک 6لاکھ سے زائد گاڑیوں کو ایم ٹیگ جاری کیے جاچکے،ڈی جی ایکسائز

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد ضلعی انتظامیہ نے وفاقی دارالحکومت میں دوسرے مرحلے میں موٹرسائیکلوں پر ایم ٹیگ لگانے کا فیصلہ کیا ہے ، اس سلسلے کا آغاز 20فروری سے ہو گا، دوسری جانب گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈیپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل عرفان میمن کے مطابق، موٹر سائیکل مالکان 20فروری صبح 10بجے سے اپنی بایکس پر ایم ٹیگ حاصل کر سکیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک مجموعی طور پر 6لاکھ سے زائد گاڑیوں کو ایم ٹیگ جاری کیے جا چکے ہیں اور یہ عمل شہر بھر کے 13پوائنٹس پر جاری ہے ۔ایم ٹیگ حاصل کرنے کیلئے موٹر سائیکل مالکان کو اپنی موٹر سائیکل کے کاغذات اور شناختی کارڈ ہمراہ لانا لازمی ہوگا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

زکریایونیورسٹی میں بزنس انکوبیشن سنٹر کا افتتاح

رمضان سہولت بازار میں عوامی سہولتیں یقینی بنانے کی ہدایت

بی ایس سپیشل ایجوکیشن کی طالبہ نے گولڈ میڈل حاصل کرلیا

رمضان میں معیاری خوراک کی فراہمی کیلئے ایکشن پلان مرتب

گھر سے موٹر سائیکل ودیگر سامان چوری

کار اور پیدل مشکوک شخص سے 5کلو چرس اورنقدی برآمد

آج کے کالمز

ایاز امیر
خراب تو خراب ہے کوئی کامیابی بتا دیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ذوالفقار بھٹو‘ نواز شریف اور عمران خان کا المیہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ ترقی اور انفرادی آزادی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بی این پی کی حکومت‘ چیلنجز اور توقعات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
خان کی رہائی کا مخالف کون؟
محمد حسن رضا
جویریہ صدیق
بنگلہ دیش کا نیا منظر نامہ
جویریہ صدیق