صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر داخلہ کا الیکٹرک بس سروس کو روات تک توسیع دینے کا اعلان

  • اسلام آباد
وزیر داخلہ کا الیکٹرک بس سروس کو روات تک توسیع دینے کا اعلان

یومیہ مسافر ڈھائی لاکھ تک لے جانے کا ہدف،جدید ڈپو، چارجنگ سینٹر کا افتتاح 21روٹس پر بسیں چل رہیں، پنڈی اسلام آبادٹرین سروس بحال کرینگے:محسن نقوی

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد بس سروس کو روا ت تک توسیع دینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ مسافروں کی یومیہ تعداد ایک لاکھ 25ہزار سے بڑھا کر ڈھائی لاکھ تک لے جانے کا بڑا ہدف رکھا گیا۔ وزیر داخلہ نے الیکٹرک بسوں کے جدید ڈپو اور چارجنگ سینٹر کا افتتاح بھی کیا، افتتاحی تقریب کے دوران متعلقہ حکام نے وفاقی وزیر کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ڈپو میں 64چارجرز لگانے کی گنجائش ہے، جن میں سے 50نصب ہو چکے ہیں اور بقیہ 14جلد لگا دئیے جائیں گے۔ ایک چارجر محض دو گھنٹے میں دو بسیں چارج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسلام آباد کے 21مختلف روٹس پر الیکٹرک بسیں چل رہی ہیں اور اس پورے سسٹم کو گوگل کے ساتھ انٹیگریٹ کیا گیا ہے تاکہ مسافروں کو آسانی ہو، انہوں نے اعلان کیا کہ الیکٹرک بس سروس کو اب روات تک توسیع دی جا رہی ہے طلبا و طالبات کے روٹس کا خصوصی خیال رکھا جائے گا۔ محسن نقوی نے منصوبے کی کامیاب تکمیل پر پوری ٹیم کی کارکردگی کو سراہا اور انہیں مبارکباد پیش کی۔ وزیرداخلہ نے کہا پنڈی، اسلام آباد ریلوے سروس بحال کی جا رہی ہے، ایچ آئی ٹی پاکستان میں الیکٹرک بسوں کی مقامی تیاری شروع کرنے جا رہا ہے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

مزید نئی بسیں متعارف کرانے کا فیصلہ

فائر سیفٹی قوانین نافذ نہ کرنے پر سرینا موبائل مارکیٹ کو سربمہر کیا جارہا ہے

ضلع ملیر میں سڑک کی تعمیر و بحالی منصوبے کا سنگ بنیاد

ماہِ رمضان میں غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ میں اضافہ

نامکمل ترقیاتی منصوبے عذاب بن گئے ،منعم ظفر

لاڑکانہ:سماجی برائیوں کیخلاف جے یو آئی کی احتجاجی ریلی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاسی جماعت یا فورس؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مقامی اور عالمی عقلمندی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوزخ کا سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسرائیلی جارحیت کا نیا نشانہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
وطن کی فکر کر ناداں
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
کرپشن‘ اشرافیہ اور میرٹ کی پامالی
جاوید حفیظ