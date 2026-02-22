صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امن و امان کی بحالی کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائینگے،ڈی آئی جی

  • اسلام آباد
تراویح،سحری کے اوقات میں مختلف مساجد کے سکیور ٹی انتظامات کا جائزہ لیا

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ڈی آئی جی جواد طارق نے ایس ایس پی انویسٹی گیشنز عثمان طارق اور ایس ایس پی آپریشنز کے ہمراہ نماز، تراویح اور سحری کے اوقات میں ضلع بھر کی مختلف مساجد کے سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا، انہوں نے ڈیوٹی پر مامور پولیس افسران سے ملاقات کی، ڈیوٹی پوائنٹس پر فرائض منصبی کی ادائیگی پرمامور افسران اور جوانوں کو بہترین فرائض کی انجام دہی پر شاباش دی، ڈی آئی جی نے کہا کہ اسلام آباد پولیس نے رمضان المبارک کی سکیورٹی کے حوالے سے ضلع بھر کی مساجد اور امام بارگاہوں پر سکیورٹی کے خصوصی انتظامات کئے ہیں، وفاقی دارلحکومت میں امن و امان کو یقینی بنانے کیلئے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جارہے ہیں اور کسی کو شہریوں کے امن میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

 

