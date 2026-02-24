صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مری ،پرائس مجسٹریٹ کے چھاپے ،مہنگائی پر دکانداروں کو جرمانے

  • اسلام آباد
مری ،پرائس مجسٹریٹ کے چھاپے ،مہنگائی پر دکانداروں کو جرمانے

چٹہ موڑ، گھوڑا گلی، بانسرہ گلی، کمپنی باغ، تریٹ اور بورڈ گلی میں دکانداروں کو نوٹس جاری

مری (نمائندہ دنیا)مری میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی جانب سے مختلف بازاروں میں اشیائے خوردونوش کی قیمتوں کی جانچ پڑتال کے لیے خصوصی مہم جاری ہے ، مجسٹریٹ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ چٹہ موڑ، گھوڑا گلی، بانسرہ گلی، کمپنی باغ، تریٹ اور بورڈ گلی سمیت مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ دورانِ چیکنگ سرکاری نرخنامے کی خلاف ورزی کرنے والے متعدد دکانداروں کو جرمانے عائد کیے گئے ، جبکہ کئی کو حتمی وارننگ جاری کی گئی، پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے واضح ہدایت کی کہ تمام اشیائے ضروریہ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق فروخت کی جائیں اور نرخنامہ نمایاں مقام پر آویزاں کیا جائے تاکہ صارفین کو اصل قیمتوں سے آگاہی حاصل ہو سکے ، انہوں نے کہا کہ عوامی شکایات پر فوری کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور کسی بھی دکاندار کو من مانے نرخ وصول کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ایک کلو کے نام پر 900 گرام برائلر کی فروخت

ستھرا پنجاب پروگرام:ناقص صفائی پر جرمانے ،کارروائی کا حکم

جی سی یونیورسٹی میں نئے داخلی راستوں ، رابطہ سڑک کا افتتاح

سیوریج واٹر کے بہاؤ کے لیے مین چینلز کی بحالی کا حکم

ڈپٹی کمشنرعمر عباس میلہ کا تعلیم و صحت کے اداروں کا معائنہ

چنیوٹ:ڈی پی او کی کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل حل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس