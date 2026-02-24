صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیئرمین سی ڈی اے کا رمضان سہولت بازار کا دورہ ،قیمتوں کا جائزہ

  • اسلام آباد
اشیائے صرف کی فراہمی اور سرکاری قیمتوں پر دستیابی کو یقینی بنانے کی ہدایت

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر محمد علی رندھاوا نے سیکٹر H-9 میں قائم رمضان سہولت بازار کا دورہ کیا۔ اشیاء خوردونوش کی ارزاں نرخوں پر فراہمی اور کوالٹی کا جائزہ لیا اور مختلف اشیاء خوردونوش کے سٹاک کا بھی معائنہ کیا۔ متعلقہ افسران نے چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا کو رمضان سہولت بازاروں میں کئے گئے انتظامات کے حوالے سے بریفنگ دی ۔ چیئرمین سی ڈی اے نے ہدایت کی کہ اسسٹنٹ کمشنرز اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹ اشیاء خوردونوش کی فراہمی اور سرکاری قیمتوں پر دستیابی کو یقینی بنائیں۔ 

 

