صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کو ایجوکیشنل کمپلیکس میں دو فلور حوالے

  • اسلام آباد
ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کو ایجوکیشنل کمپلیکس میں دو فلور حوالے

ایک چھت تلے ساری سہولیات میسر،آئندہ ہفتے تک منتقلی ہو جائیگی،سی ای او اتھارٹی

راولپنڈی (خاور نواز راجہ) ایجوکیشنل کمپلیکس راولپنڈی کی تعمیر کا منصوبہ جزوی طور پر مکمل ہونے کے بعد عمارت کے دو فلور باضابطہ طور پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی راولپنڈی کے حوالے کر دیئے گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی راولپنڈی کے دفاتر مری روڈ سے ڈسٹرکٹ ایجوکیشنل کمپلیکس میں منتقل ہوں گے، اس حوالے سے سی ای او ایجوکیشن طارق محمود نے بتایا کہ آئندہ ہفتے تک تعلیمی دفاتر کو نئی تعمیر شدہ عمارت میں منتقل کر دیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے بلڈنگ ڈیپارٹمنٹ کو ہدایات جاری کیں کہ مکمل شدہ دو فلور فوری طور پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے حوالے کیے جائیں تاکہ دفاتر کی منتقلی کا عمل شروع کیا جا سکے۔ اس اقدام سے سروس ڈیلیوری کے نظام کو مؤثر بنانے اور تعلیمی مسائل کے حل کیلئے منظم ماحول فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

گرانفروشی کیخلاف گرینڈ آپریشن، لاکھوں روپے جرمانہ

پولیس کا چھاپہ،بچی سے زیادتی کا ملزم گرفتار

ذیشان ڈھڈی قتل کیس ،پولیس اہلکاروں کیخلاف مقدمہ درج

سرائے سدھو ، شہری گن پوائنٹ پر لٹ گیا

زیادتی و قتل کیس ،ملزم کو دو مرتبہ عمر قید ،8لاکھ جرمانہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پاک افغان جنگ اور اہلِ مذہب کا مخمصہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہماری اشرافیہ اور اَنا کی تسکین
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈائیلاگ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
آج کا مشرقِ وسطیٰ اور پاکستان
جاوید حفیظ
آصف عفان
رب مجھے معاف کرے
آصف عفان