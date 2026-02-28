صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعلیمی اداروں میں منشیات فروخت کرنیوالے 4ملزم گرفتار

  • اسلام آباد
تعلیمی اداروں میں منشیات فروخت کرنیوالے 4ملزم گرفتار

ملزمان کی شناخت وقاص، اصغر، رحمن اور خرم سے ہوئی،منشیات بھی برآمد

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس کا منشیات فروشوں کیخلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، اس سلسلے میں تمام زونل ڈی پی اوز کو ہدایات جاری کی گئیں ہیں کہ منشیات فروشی میں ملوث ملزمان کیخلاف جاری کریک ڈاؤن کو مزید تیز اور موثر بنانے کے ساتھ انکے سدباب کو یقینی بنایا جائے۔ اس سلسلے میں تھا نہ شالیمارپولیس ٹیم نے تعلیمی اداروں میں منشیات فروخت کرنے والے چار ملزموں کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے بھاری مقدار میں آئس برآمد کر لی، ملزمان کی شناخت وقاص، اصغر، رحمن اور خرم کے ناموں سے ہوئی ہے۔، مقدما ت درج کرکے مزید تفتیش جاری ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

مضر صحت اشیا،3افطار پوائنٹس او ریونٹس کو جرمانے

کتے نے بزرگ شخص کو کاٹ لیا

3ایس ایچ اوز تبدیل

سیلز ٹیکس کی عدم ادائیگی پر سوک سینٹر کا بکنگ آفس سیل

گوجرانوالہ ٹیچنگ ہسپتال کے سابق ایم ایس ڈاکٹر سہیل انجم ریٹائرڈ

ریلوے پلیٹ فارم ٹکٹ مہنگا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پاک افغان جنگ اور اہلِ مذہب کا مخمصہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہماری اشرافیہ اور اَنا کی تسکین
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈائیلاگ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
آج کا مشرقِ وسطیٰ اور پاکستان
جاوید حفیظ
آصف عفان
رب مجھے معاف کرے
آصف عفان