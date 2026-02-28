صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امن و اما ن کی بحالی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا،چیف کمشنر

  • اسلام آباد
شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح، آئی جی، سکیورٹی، چیکنگ سخت کرنیکی ہدایت

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیف کمشنر و چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا کے زیر صدارت اسلام آباد میں امن و امان کی صورتحال اور سکیورٹی کے بہترین انتظامات کو یقینی بنانے کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ چیف کمشنر نے کہا کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے داخلی و خارجی راستوں پر مانیٹرنگ کے نظام کو مزید مضبوط کیا جائے۔ آمدورفت اور نقل و حرکت کو مانیٹر کرنے کیلئے جدید میکنزم تیار کیا جائے، ڈپلومیٹک انکلیو، ریڈ زون سمیت شہر بھر کی سکیورٹی میں اضافہ کیا جائے۔ آئی جی نے شہر میں امن و امان کی صورتحال کو مزید بہتر بنانے اور جرائم کے روک تھام کیلئے کئے گئے انتظامات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ شہریوں کی جان و مال اور عزت کا تحفظ ہماری اولین ترجیح اور اس کو یقینی بنانے کیلئے اسلام آباد پولیس دن رات مصروف عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہر میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کیلئے سی ڈی اے اور آئی سی ٹی کے متعلقہ شعبے بھر پور معاونت کر رہے ہیں اور دارالحکومت اسلام آباد میں ویجیلنس کو بڑھا کر مانیٹرنگ کو مزید بہتر کیا گیا ہے۔ اسی طرح شہر میں پولیس پٹرولنگ کو بھی بڑھا دیا گیا ہے چیف کمشنر نے کہا کہ اسلام آباد میں امن و امان کو مزید بہتر بنانے میں کسی قسم کی کوئی سمجھوتہ ہرگز برداشت نہیں کیا جائیگا۔ اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ تمام مدارس اور دینی درسگاہوں کا مکمل ڈیٹا مرتب کیا جارہا ہے ۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مشکوک سرگرمیوں اور افراد پر کڑی نظر رکھنا اور انکی مکمل تفصیلات کا ڈیٹا مرتب کیا جائیگا۔ 

 

