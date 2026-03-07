صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرچ آپریشن، غیر ملکی سمیت 35جرائم پیشہ افراد تھانے بند

  • اسلام آباد
1,393افراد،507گھرانوں، 201دکانوں،225موٹر سائیکلز،98گاڑیوں کی چیکنگ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس کا وفاقی دارالحکومت میں جرائم کے انسداد اور جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کیلئے مختلف علاقوں میں سرچ اور کومنگ آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس ضمن میں ایس ایس پی آ پر یشنز کی سربراہی میں مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اور کومنگ آپریشنز کئے گئے۔ آپریشن کے دوران 1,393افراد، 507گھرانوں، 201دکانوں، 55ہوٹلز، 225موٹر سائیکلز اور 98گاڑیوں کو چیک کیا گیا جبکہ ایک غیر ملکی سمیت 35مشکوک افراد، 28موٹر سائیکلوں اور ایک گا ڑ ی کو جانچ پڑتال کیلئے تھانہ جات منتقل کیا گیا۔ 

 

