حضرت شاہ حسینؒ کی صوفی تعلیمات چیلنجز کیلئے مؤثر ضامن،احسان بھٹہ

  اسلام آباد
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) سیکرٹری، چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف پنجاب ڈاکٹر احسان بھٹہ نے کہا ہے کہ حضرت شاہ حسینؒ المعروف مادھو لال حسینؒ کی لازوال صوفی تعلیمات آج بھی دلوں کو محبت، رواداری اور اتحاد کے پیغام سے منور کرتی ہیں، اور جدید دنیا کے چیلنجز کے لئے ایک مؤثر ضامن ثابت ہوتی ہیں۔

 یہ تعلیمات معاشرتی ہم آہنگی، ہمدردی اور پرامن بقائے باہمی کے فروغ کیلئے نہایت ضروری ہیں۔ انہوں نے یہ باتیں 438ویں سالانہ تین روزہ عرس کے دوسرے روز منعقدہ تصوف کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہیں۔ مزارات کو جدید سہولیات اور ترقی کے منصوبوں کے ذریعے بہتر بنانے کی کوششیں کی جارہی ہیں۔ کانفرنس میں ممتاز علماء ڈاکٹر مسعود مجاہد ، ڈاکٹر رنجیت سنگھ، اختر احمد ندیم، عمران حنفی، مفتی مسعود الرحمن، مشائخ، دانشور اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے زائرین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ 

 

مزید پڑہیئے

فیصل آباد

ڈپٹی کمشنر جھنگ کا امتحانی مراکز کا دورہ، شفافیت یقینی بنانیکا حکم

اسسٹنٹ کمشنر لالیاں کا ، ڈینگی کنٹرول اقدامات تیز کرنیکا حکم

سرکاری نصابی کتب کی غیر قانونی فروخت کیخلاف چھاپے

سابقہ رنجش ،شہری کو سنگین دھمکیاں ،تشدد کا نشانہ بنا دیا

کال سنتے ہوئے جانے والے شہری سے موبائل فون چھین لیا

ون ویلنگ کرنے والا شہری گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
جے شنکر کی بد زبانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
G for Goon
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یہ گلیوں کے آوارہ کتے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی کے شعبہ میں اصلاحات … (2)
شاہد کاردار
رشید صافی
واشنگٹن کی داخلی مزاحمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں!
حافظ محمد ادریس