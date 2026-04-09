اسلام آباد ،سرچ آپریشن ،4افغان باشندوں سمیت 65 گرفتار

  اسلام آباد
351گھرانوں،48ہوٹلوں،119دوکانیں،339مو ٹرسائیکلوں اور116گاڑیوں کی چیکنگ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس کی جانب سے اسلام آباد میں جرائم پیشہ عناصر اور غیر قانونی مقیم افراد کیخلاف سرچ آپریشنز جاری ہے ، سرچ آپریشن کے دوران 787افراد،351 گھرانوں، 48ہوٹلوں،119دوکانیں،339مو ٹرسائیکلوں اور116گاڑیوں کو چیک کیاگیا، جبکہ چار افغانیوں سمیت 65مشکوک افراد اور 31موٹر سائیکلوں کوجانچ پڑتال کیلئے تھانہ جات منتقل کیا گیا۔ ایس ایس پی آ پر یشنز نے کہا کہ سرچ آپریشن کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کرنااور شہر بھرمیں سکیورٹی کو موثر بنانا ہے ۔ اسلام آباد پولیس کا جرائم پیشہ عناصر، قبضہ مافیا اور منشیات فروشوں کیخلاف بلاتفریق کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے ۔

 

