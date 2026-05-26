صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عید پر صفائی کا انتظام یقینی بنا یاجائے ، راجہ حنیف ،ضیااللہ شاہ

  • اسلام آباد
عید پر صفائی کا انتظام یقینی بنا یاجائے ، راجہ حنیف ،ضیااللہ شاہ

صفائی آپریشن میں 6340ورکرز، 1066گاڑیاں حصہ لیں گی ، آر ڈبلیو ایم سی

راولپنڈی( خبر نگار،نیوزرپورٹر)چیئرمین وزیر اعلیٰ پنجاب انسپکشن ٹیم پنجاب و ممبر پنجاب اسمبلی راجہ محمد حنیف اور پارلیمانی سیکرٹری ایمرجنسی سروسز و ممبر پنجاب اسمبلی ضیااللہ شاہ نے راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہیڈ آفس کا دورہ کیا ،انہوں نے عید پر صفائی کا انتظام یقینی بنانے کی ہدایت کی اور کہا آلائشوں کی بروقت تلفی میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ سی ای او آر ڈبلیو ایم سی رانا ساجد صفدر نے بتایا کہ شہر بھر میں پری عیدالاضحی صفائی آپریشن بھرپور انداز میں جاری ہے جس کے تحت مساجد، عیدگاہوں، اجتماعی قربان گاہوں اور شہر بھر میں موجود کنٹینرز کی واشنگ کی جا رہی ہے ۔ عید صفائی آپریشن آج رات سے باقاعدہ طور پر شروع ہو جائے گا ۔ صفائی آپریشن میں 6340 ورکرز، 1066 گاڑیاں حصہ لیں گی جبکہ شہر میں 33 ٹرانسفر سٹیشن قائم کیے گئے ہیں، آلائشوں کو محفوظ انداز میں ٹھکانے لگانے کیلئے 4 بڑی ڈمپ سائٹس پر 11 خندقیں تیار کی گئی ہیں۔ شہریوں میں مفت ویسٹ بیگز تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

عیدالاضحیٰ کے اجتماعات کیلئےسکیورٹی پلان تیار

عید پر پردیسیوں کی واپسی، بس اڈوں پر رش بڑھ گیا

اغوا کے واقعات میں اضافہ، 6نامزد سمیت متعدد ملزموں پر مقدمات

رکشہ اور ٹریلر حادثہ موٹرسائیکل سوار شدید زخمی

وہاڑی پولیس کی کارروائیاں منشیات اور اسلحہ برآمد

چور گھر کا صفایا کر گئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیامت جو سوشل میڈیا ڈھا رہا ہے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سرکار کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آج کا عظیم دن
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
آئی ایم ایف پر انحصار کی وجوہات
شاہد کاردار
رشید صافی
داخلی سلامتی کا منفرد ماڈل
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن…(2)
حافظ محمد ادریس