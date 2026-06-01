صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خان پور کے جنگلات میں آتشزدگی،جنگلی حیات کو شدید نقصان

  • اسلام آباد
خان پور کے جنگلات میں آتشزدگی،جنگلی حیات کو شدید نقصان

خشک موسم اور تیز ہوائوں کے باعث بہت تیزی سے جنگل کے بڑے حصے تک پھیل گئی

ہری پور (اے پی پی) ضلع ہری پور کی تحصیل خان پور کے جنگلات میں خوفناک آتشزدگی تیزی سے پھیل کر وسیع رقبہ کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے ۔ضلع ہری پور کی انتظامیہ کے مطابق تحصیل خان پور کے جنگلات میں آگ اچانک بھڑک اٹھی اور خشک موسم اور تیز ہوائوں کے باعث بہت تیزی سے جنگل کے بڑے حصے تک پھیل گئی۔ اس وقت جنگل کا ایک وسیع علاقہ شعلوں کی زد میں ہے جس کے باعث آگ پر قابو پانا انتہائی مشکل ہو گیا ہے ۔مقامی ذرائع اور ریسکیو ٹیموں کے مطابق اس واقعہ میں بڑی تعداد میں جنگلی جانور اور پرندے جل کر ہلاک ہو گئے ہیں، تاہم حتمی تعداد کا اندازہ ابھی لگایا جا رہا ہے ۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جنگلی حیات کو بھاری نقصان پہنچا ہے ۔آتشزدگی کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122، محکمہ جنگلات، محکمہ وائلڈ لائف، ضلعی انتظامیہ اور مقامی افراد موقع پر پہنچ گئے اور مشترکہ طور پر آگ بجھانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے ۔ تاہم شدید خشک موسم، گھنی جھاڑیوں اور آگ کے تیزی سے پھیلا کے باعث ریسکیو آپریشن میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جدید انسان کا تہذیبی المیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
لاہور اور تاریخی شناخت
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ 2026-27ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
28ویں ترمیم کی بازگشت
کنور دلشاد
سعود عثمانی
ان کو دیکھیں کہ ان سے بات کریں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تقویٰ کی اہمیت اور ثمرات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر