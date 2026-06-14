صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیف ٹریفک آفیسر اسلام آباد کائنات اظہر نے عہدے کا چارج سنبھال لیا

  • اسلام آباد
چیف ٹریفک آفیسر اسلام آباد کائنات اظہر نے عہدے کا چارج سنبھال لیا

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیف ٹریفک آفیسر اسلام آباد کائنات اظہر خان نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔۔

۔انہوں نے چارج سنبھالنے کے فوراً بعد تمام زونل ڈی ایس پیز کے ساتھ ایک اہم اجلاس کی صدارت کی اور ٹریفک مینجمنٹ، انفورسمنٹ اور شہریوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا ۔اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ٹریفک ڈسپلن کا فروغ، بہترین ٹریفک مینجمنٹ اور شہریوں کو معیاری سفری سہولیات کی فراہمی اسلام آباد ٹریفک پولیس کی اولین ترجیحات ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

بارش کے دوران غیر حاضری پر واسا کے 16 ملازمین معطل، 2 سپروائزر بھی شامل

فیک ڈیٹا ، پر زیرو ٹالرنس، ناقص کارکردگی پر کارروائی کا اعلان

عشرہ محرم کے فول پروف انتظامات، انتظامیہ متحرک

فیصل آباد بار میں لیڈیز بار کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا

ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ کا ڈی ایچ کیو ہسپتال ٹوبہ ٹیک سنگھ کا دورہ

چنیوٹ: معروف چائے پوائنٹ کے خلاف مقدمہ، 25 کلو پتی تلف

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
معیشت‘سیاست اور مفاہمت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
زبانِ ترش کا مقصد بھی کچھ ہو
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک سوتیلی ماں کی کہانی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
حسرتوں کا بجٹ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
وفاقی بجٹ: ایک طائرانہ جائزہ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بھارت ایشیا کا اسرائیل
محمد عبداللہ حمید گل