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ہاؤسنگ اتھارٹی کے الاٹیز کو ہر ممکن سہولیات دی جائیں ،سیکرٹری ہائوسنگ

  • اسلام آباد
ہاؤسنگ اتھارٹی کے الاٹیز کو ہر ممکن سہولیات دی جائیں ،سیکرٹری ہائوسنگ

اپنا گھر سکیم کے تحت ایک کروڑ روپے تک کے ہاؤسنگ قرضے کی سہولت کو آسان بنایا جائے

 اسلام آباد (دنیا رپورٹ ) ہاؤسنگ اتھارٹی کے کمیٹی روم میں اجلاس ہوا جس کی صدارت سیکرٹری ہاؤسنگ اینڈ ورکس کیپٹن( ر) محمد محمود نے کی۔ ڈائریکٹر جنرل ظفر اقبال سمیت ادارے کے تمام ڈائریکٹرز اور متعلقہ اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔اجلاس میں ہاؤسنگ اتھارٹی کے الاٹیز کو ہاؤسنگ منصوبوں میں مزید سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے مختلف امور پر غور کیا گیا۔ سیکرٹری ہاؤسنگ اینڈ ورکس نے ہدایت کی کہ وزیرِاعظم پاکستان کے اپنا گھر سکیم کے تحت ایک کروڑ روپے تک کے ہاؤسنگ قرضے کی سہولت سے زیادہ سے زیادہ الاٹیز کو مستفید کرنے کے لیے FGEHA اور مختلف کمرشل بینکوں کے مابین ایک جامع اور قابلِ عمل پالیسی مرتب کی جائے اور خاص طور پر ریٹائرڈ الاٹیز کے لیے بھی پالیسی بنائی جائے ۔ انہوں نے زور دیا کہ مجوزہ پالیسی میں قرضہ جات کے حصول کے طریقہ کار کو آسان، شفاف اور عوام دوست بنایا جائے تاکہ الاٹیز کم مالی بوجھ کے ساتھ اپنے گھروں کی تعمیر اور ملکیت کے خواب کو حقیقت میں بدل سکیں۔ مجوزہ نظام کے مطابق بینک الاٹیز کی جانب سے مطلوبہ ادائیگیاں کرے گا جبکہ الاٹیز بعد ازاں آسان اقساط میں بینک کو ادائیگیاں کرتے رہیں گے ۔ اس اقدام کا مقصد ہاؤسنگ سکیموں میں شامل افراد کو مالی سہولت فراہم کرنا اور ان کے لیے گھروں کے حصول کے عمل کو مزید آسان بنانا ہے ۔ 

 

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