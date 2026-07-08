صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوپن یونیورسٹی ، فلپائن جامعہ کے درمیان تعلیمی اشتراک، اظہارِ ارادہ پر دستخط

  • اسلام آباد
اوپن یونیورسٹی ، فلپائن جامعہ کے درمیان تعلیمی اشتراک، اظہارِ ارادہ پر دستخط

اسلام آباد(اے پی پی)علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور فلپائن کی پولی ٹیکنک یونیورسٹی کے درمیان مشترکہ تحقیق، فاصلاتی و آن لائن تعلیم، اساتذہ و طلبہ کے تبادلوں، علمی کانفرنسوں، تربیتی پروگراموں اور دیگر باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لئے اظہارِ ارادہ پر دستخط کئے گئے۔

تقریب آن لائن منعقدہ ہوئی جس میں دونوں جامعات نے بین الاقوامی تعلیمی روابط کو مزید مضبوط بنانے اور عملی تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جانب سے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود جبکہ فلپائن کی پولی ٹیکنک یونیورسٹی کی جانب سے صدر ڈاکٹر مینوئل ایم موہی نے اظہارِ ارادہ کی دستاویز پر دستخط کئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

غیر قانونی تعمیرات کو فراہم سہولتیں ختم کرنے کا فیصلہ

ریلوے سٹیشن: آٹومیٹڈ پارکنگ سسٹم کو جلد فعال کرنیکی ہدایت

پیسی کمشنر کی ریکوری اہداف ہر صورت مکمل کرنیکی ہدایت

سیاست اچھی نیت سے کی جائے تو عبادت سے کم نہیں:گورنر

ترقیاتی کاموں کو رواں مالی سال میں مزید تیز کرنیکافیصلہ

ایجوکیشن کمپلیکس میں ملازمین ، اساتذہ کا مطالبات کیلئے مظاہرہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
بے مقصد کا یہ تماشا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
20 سال کی عمر میں یہ حوصلہ کہاں سے آیا
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی بجٹ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
پاک بھارت مذاکرات کے امکانات؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
کشمیراور خواجہ آصف کا بیان
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زندگی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر