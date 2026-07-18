سیکرٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب کا اٹک کا دورہ، جاری منصوبے جلد مکمل کرنیکی ہدایت
اٹک (اے پی پی) سیکرٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب میاں شکیل احمد نے ضلع اٹک کا دورہ کیا اور پنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام (پی ڈی پی) کے تحت جاری۔۔۔
مختلف ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر اٹک ڈاکٹر مدثر احمد شاہ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل اٹک انیل سعید، اسسٹنٹ کمشنر اٹک عارف قریشی، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی اٹک سردار آفتاب احمد خان اور دیگر متعلقہ افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ دورے کے دوران سیکرٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب کو ضلع اٹک میں جاری ترقیاتی سکیموں کی پیش رفت، معیارِ تعمیر، فنڈز کے استعمال اور تکمیل کی متوقع مدت کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔
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