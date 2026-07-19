نوشہرہ ،ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر فائرنگ ،2نوجوان زخمی
نوشہرہ (نمائندہ دنیا )جلوزئی چراٹ میں مسلح نقاب پوش راہزنوں نے مزاحمت پر دن دیہاڑے فائرنگ کرکے دو نوجوانوں کو زخمی کرکے ہزاروں روپے نقدی،قیمتی موبائل چھین کر فرار ہو گئے۔ راہزن فرار ہوتے ہوئے مقامی دوکاندار سے گن پوائنٹ پر لاکھوں روپے نقدی بھی لے اڑے ۔
جلوزئی چراٹ میں مسلح نقاب پوش راہزنوں نے مزاحمت پر دن دیہاڑے فائرنگ کرکے دو نوجوانوں کو زخمی کرکے ہزاروں روپے نقدی،قیمتی موبائل چھین کر فرار ہو گئے۔ راہزن فرار ہوتے ہوئے مقامی دوکاندار سے گن پوائنٹ پر لاکھوں روپے نقدی بھی لے اڑے ۔
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