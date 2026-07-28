صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زمردخان کی خورشید شاہ سے ملاقات سویٹ ہوم سکھر میں توسیع پر گفتگو

  • اسلام آباد
زمردخان کی خورشید شاہ سے ملاقات سویٹ ہوم سکھر میں توسیع پر گفتگو

اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)سرپرست اعلیٰ سویٹ ہوم و سابق ایم این اے زمرد خان نے ایم این اے و سابق اپوزیشن لیڈر سیدخورشید احمد شاہ سے اُن کی رہائش گاہ پر ملاقات کی اور سویٹ ہوم سکھر کی مزید توسیع پر بات چیت کی۔

زمرد خان نے بتایا کہ سویٹ ہوم کے مزید طالب علموں کی کوالٹی ایجوکیشن اور دیگر سہولتوں کیلئے ایک توسیعی منصوبہ زیر غور ہے ۔ خورشید شاہ نے کہا سویٹ ہوم کے مزید توسیعی منصوبوں میں مقامی، صوبائی اور قومی سطح پر ہر ممکن تعاون کیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیکرٹری داخلہ سے چیئرمین سی ڈی اے تک
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے محفوظ مسکنوں کی تباہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کبھی حکمران عوام بن کر سوچیں گے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سٹیٹ بینک کی مہنگائی سے لڑائی؟
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ جنگ اور صہیونی ذہنیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
عدالت میں پیشی
حافظ محمد ادریس