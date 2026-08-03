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ایپسما نے 29نکات پر مشتمل جامع سفارشات حکومت پنجاب کو ارسال کر دیں

  • اسلام آباد
ایپسما نے 29نکات پر مشتمل جامع سفارشات حکومت پنجاب کو ارسال کر دیں

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)سیکرٹری سکول ایجوکیشن پنجاب کی ہدایت پر حکومتِ پنجاب کے لاء آفیسر نے آل پاکستان پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن (ایپسما) شمالی پنجاب کے صدر ابرار احمد خان سے رابطہ کرتے ہوئے۔۔۔

 پنجاب پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹی ٹیوشنز (پروموشن اینڈ ریگولیشن) ایکٹ 2016 میں مجوزہ ترامیم کے حوالے سے سفارشات طلب کر لیں۔ایپسما کے مرکزی صدر کاشف ادیب جاودانی اور صدر شمالی پنجاب ابرار احمد نے کہا کہ موجودہ قانون میں نجی تعلیمی اداروں کی ریگولیشن پر زیادہ توجہ دی گئی ہے جبکہ ان کے فروغ، تحفظ اور استحکام کے لیے مؤثر قانونی اقدامات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اسی تناظر میں ایپسما نے 29 نکات پر مشتمل جامع سفارشات حکومت پنجاب کو ارسال کر دی ہیں۔ 

 

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