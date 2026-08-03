میلاد وسیرت مصطفی کمیٹی میڈیا ٹائون کے زیر اہتمام میلاد مصطفی کانفرنس 22اگست کو ہوگی
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ) میلاد وسیرت مصطفی کمیٹی میڈیا ٹائون کے زیر اہتمام سالانہ میلاد مصطفی کانفرنس 22 اگست کو میڈیا ٹائون میں ہوگی۔۔۔
جبکہ ماہ میلاد شریف کو عقیدت واحترام اور جوش وخروش سے منایا جائے گا جس کے انتظامات کو حتمی شکل دینے کیلئے مختلف انتظامی کمیٹیاں تشکیل دی گئیں اس بات کا اعلان میلاد وسیرت کمیٹی میڈیا ٹاؤن کے صدر عدیل ایوب کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔
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