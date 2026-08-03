ڈائریکٹوریٹس کی نجکاری ،سی ڈی اے مزدور یونین کل احتجاج کرے گی
اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)سی ڈی اے مزدور یونین (سی بی اے ) کے زیر اہتمام سینی ٹیشن سمیت دیگر ڈائریکٹوریٹس کی نجکاری اور ہزاروں محنت کشوں کے معاشی قتل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کل صبح 9 بجے مرکزی چیئرمین آفس سیکٹرجی سیون فورمیں منعقد ہوگا جس میں ادارے کے ہزاروں ملازمین شرکت کریں گے۔
سی ڈی اے مزدور یونین (سی بی اے ) کے زیر اہتمام سینی ٹیشن سمیت دیگر ڈائریکٹوریٹس کی نجکاری اور ہزاروں محنت کشوں کے معاشی قتل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کل صبح 9 بجے مرکزی چیئرمین آفس سیکٹرجی سیون فورمیں منعقد ہوگا جس میں ادارے کے ہزاروں ملازمین شرکت کریں گے۔
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