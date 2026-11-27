شہری کو کچل کر فرار ہونیوالا ڈرائیور گرفتار
راولپنڈی (اے پی پی) تھانہ سٹی پولیس راولپنڈی نے غفلت، لاپرواہی اور تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے شہری کو کچل کر فرار ہونے والے ڈرائیور کو گرفتار کرکے گاڑی قبضے میں لے لی۔ پولیس ترجمان کے مطابق حادثے میں شہری زخمی ہوگیا تھا جو دوران علاج دم توڑ گیا تھا۔
تھانہ سٹی پولیس راولپنڈی نے غفلت، لاپرواہی اور تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے شہری کو کچل کر فرار ہونے والے ڈرائیور کو گرفتار کرکے گاڑی قبضے میں لے لی۔ پولیس ترجمان کے مطابق حادثے میں شہری زخمی ہوگیا تھا جو دوران علاج دم توڑ گیا تھا۔
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