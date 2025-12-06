صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جوڑیا بازار سے بھاری مقدار میں اسمگل شدہ چھالیہ اور سگریٹ بر آمد

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)پاکستان رینجرز (سندھ) اور کسٹم انفورسمنٹ نے خفیہ معلومات پر مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے جوڑیا بازار سے بھاری مقدار میں اسمگل شدہ چھالیہ اور سگریٹ بر آمد کرلیے۔

برآمد شدہ چھالیہ اور سگریٹ کو گوداموں اور دوکانوں میں چھپایا گیا تھا۔ پاکستان رینجرز سندھ کی جانب سے اسمگلنگ کے مکمل خاتمے تک آپریشن کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔برآمد شدہ اشیاء کو 3 مزدا ٹرکوں اور شہزور کے ذریعے مزید قانونی کارروائی کے لیے کسٹم حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے ۔

 

