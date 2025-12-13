صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بینظیر کی برسی کی تیاریاں جاری، ڈپٹی کمشنر لاڑکانہ کااجلاس

  • کراچی
بینظیر کی برسی کی تیاریاں جاری، ڈپٹی کمشنر لاڑکانہ کااجلاس

ڈی ایچ او، ریونیو افسران ودیگر کی اپنے شعبوں سے متعلق اجلاس کو بریفنگڈپٹی کمشنر، چیئرمین کا سکیورٹی انتظامات، اسٹیج کا معائنہ، کام مکمل کرنیکی ہدایت

نوڈیرو، لاڑکانہ (نمائندگان دنیا)27 دسمبر کو شہید بینظیر بھٹو کی 18 ویں برسی کی تیاریاں گڑھی خدابخش بھٹو میں تیزی سے جاری ہیں۔ برسی انتظامات کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر لاڑکانہ شرجیل انعام چنہ اور ضلع کونسل چیئرمین اعجاز احمد لغاری کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا، جس میں مختلف محکموں نے اپنی تیاریوں کی تفصیلات پیش کیں، اجلاس میں ڈی ایچ او ہیلتھ، ریونیو افسران واپڈا، اور لوکل گورنمنٹ کے اعلیٰ افسران نے بھی شرکت کی اور اپنے اپنے شعبوں کے انتظامات سے متعلق بریفنگ دی۔

انتظامیہ کے مطابق 26 دسمبر کو تمام تیاریوں کو حتمی شکل دے دی جائے گی، جبکہ برسی کے روز مزار کے سامنے کارکنان کے لیے خصوصی کیمپس لگائے جائیں گے ، تاکہ انہیں مکمل سہولت فراہم کی جا سکے ، ڈی سی شرجیل انعام اور چیئرمین اعجاز احمد لغاری نے جاری انتظامی امور کا تفصیلی معائنہ بھی کیا۔ اس دوران انہوں نے مرکزی جلسے کے لیے تیار اسٹیج، سکیورٹی انتظامات اور پارکنگ ایریاز کا جائزہ لیا اور متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ باقی کام فوری مکمل کیے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیداں والا بائی پاس پرجدید ڈیجیٹل ٹریفک سگنلز سسٹم کا افتتاح

نیپرا ٹیم کا میپکو ہیڈکوارٹرز میں تکنیکی و سروس آپریشنز کاجائزہ

منشیات فروشوں کے گرد گھیراتنگ 7حراست میں لے لئے

ناجائز اسلحہ رکھنے والے تین افراد گرفتار

فوڈ ایکٹ کے تحت 2افراد پر مقدمات

ماں ، بیٹی سمیت چار افراد کو اغوا کرلیا،مقدمات درج

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ریاست‘ سماج اور انسانی جان کی حرمت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
افسوس! صد افسوس!
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بیٹی نے ماں کا نوبیل پرائز وصول کیا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘امید کی کرن…(1)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلاول بھٹو‘ صوبہ کراچی اور زرعی انکم ٹیکس
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس!
مفتی منیب الرحمٰن