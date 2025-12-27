صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چین سے امدادی سامان کی تیسری کھیپ پہنچ گئی

  • کراچی
کراچی (این این آئی)چین سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امدادی سامان کی تیسری کھیپ بذریعہ بحری جہاز کراچی پہنچ گئی۔

چین کی جانب سے بھیجی گئی حالیہ امدادی کھیپ میں 100کشتیاں،5000 خیمے ،8000 کمبل شامل ہیں ،امدادی سامان کو ٹرکوں کے ذریعے این ڈی ایم اے کے کراچی ویئرہاؤس پہنچا دیا گیا۔اس سے قبل چین کی جانب سے 28 ستمبر2025 کو آنے والی پہلی کھیپ میں 9ہزارکمبل اور 300 خیمے شامل تھے ،4اکتوبر2025 کو آنے والی دوسری کھیپ میں 16ہزار کمبل،700 خیمے ، 1000 لائف جیکٹ اور4ہزارسلیپنگ بیگ شامل تھے ، چین سے 3امدادی کھیپوں میں مجموعی طور پر 33ہزار کمبل، 6ہزارخیمے ،100 کشتیاں،ایک ہزارلائف جیکٹ اور 4ہزار سلیپنگ بیگز موصو ل ہو چکے ہیں۔

 

