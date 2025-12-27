صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیض احمد فیض صرف شاعر نہیں علامت بن چکے ،افتخارعارف

  • کراچی
فیض احمد فیض صرف شاعر نہیں علامت بن چکے ،افتخارعارف

نظم ہم دیکھیں گے ایران کے سیاسی پس منظر میں لکھی گئی ،سورۃ الرحمن سے ماخوذ ہے فیض، پاکستان اور اردو زبان ایک دوسرے کے مترادف ،عالمی اردوکانفرنس

کراچی (این این آئی) آرٹس کونسل کے زیر اہتمام چار روزہ 18ویں عالمی اردو کانفرنس کے دوسرے روز  لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ۔ فیض احمد فیض‘‘ پر اجلاس کا انعقاد آڈیٹوریم I میں کیا گیا جس میں معروف شاعر افتخار عارف، زہرا نگاہ اور سلیمہ ہاشمی نے اظہار خیال کیا جبکہ نظامت کے فرائض ارشد محمود نے انجام دیے ۔اجلاس کا آغاز فیض احمد فیض کی نظم ‘‘لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے  پر بنائی گئی شوریل سے کیا گیا، اس موقع پر معروف شاعر افتخار عارف نے کہا کہ فیض احمد فیض کی نظم  ہم دیکھیں گے   ایران کے سیاسی پس منظر میں لکھی گئی تھی اور اس نظم کا عنوان سورۃ الرحمن سے ماخوذ ہے۔

یہ نظم ہندوستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں کئی زبانوں میں ترجمہ ہوچکی ہے ، انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ادب اس وقت تک آفاقی نہیں ہوسکتا جب تک وہ اپنی زمین اور اپنے سماج سے جڑا نہ ہو۔ فیض احمد فیض محض ایک شاعر نہیں بلکہ ایک علامت بن چکے ہیں۔ ایک وقت تھا جب فیض کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا مگر آج سب سے زیادہ انہی کو پڑھا اور سنا جاتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ فیض، پاکستان اور اردو زبان ایک دوسرے کے مترادف بن چکے ہیں اور مجھے فخر ہے کہ میں نے فیض کو دیکھا اور اْن سے سیکھا۔معروف شاعرہ زہرا نگاہ نے کہا کہ انہوں نے بہت سے شاعروں کو قریب سے دیکھا ہے ، مگر تخلیق کے لمحے میں انسان ایک بالکل مختلف وجود بن جاتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

گیس کی بندش ،کو ئلے کی مصنوعی تیاری اور ملاوٹ بڑھ گئی ، قیمتوں میں بھی اضافہ

کمشنر کا اجلاس، ڈویژن میں ترقیاتی اور نگرانی کے امور کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد کا اچانک دورہ

روڈ سیفٹی واک، نوجوانوں کو ٹریفک قوانین سے آگاہی دی گئی

نئی سیاسی پارٹی پاکستان تحریک استحکام قائم کرنیکا اعلان

موٹر سائیکل چوری ، 14 مقدمات میں مطلوب گینگ گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قائد فراموشی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آج کا کالم بے نام سہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنجیدہ مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نسیم احمد باجوہ
ایک جرمن صوفی سے ملاقات
نسیم احمد باجوہ
ذوالفقار علی مہتو
مودی کا فاشزم اور پاکستانی پانیوں کا تحفظ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(2)
مفتی منیب الرحمٰن