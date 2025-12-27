صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھر میں کھڑی گاڑی پر شہری کو 2ای چالان موصول

  • کراچی
گھر میں کھڑی گاڑی پر شہری کو 2ای چالان موصول

سیٹ بیلٹ نہ پہننے پر 10، 10ہزار روپے مالیت کے دو چالان بھیجے گئےمتاثرہ شہری کی گاڑی 1987کا ماڈل ، ای چالان کی تصاویر نئی گاڑی کی ہیں

کراچی (این این آئی)ای چالان جاری کرنے والے نظام کی مبینہ غلطی کے باعث گھر میں کھڑی گاڑی کے مالک کو 25 روز کے اندر دو ای چالان بھیج دیے گئے ۔تازہ ترین واقعے میں کراچی کے ایک شہری کو 25 روز کے اندر سیٹ بیلٹ نہ پہننے پر 10، 10 ہزار روپے مالیت کے دو چالان بھیجے گئے ہیں۔اس معاملے کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جس شخص کو یہ چالان موصول ہوئے ، اس کی گاڑی طویل عرصے سے گھر پر ہی کھڑی ہے ۔ متاثرہ شہری کی گاڑی 1987 کا ماڈل ہے ، جبکہ ای چالان کی تصاویر میں خلاف ورزی کرنے والی گاڑی بالکل نئی ہے ۔رپورٹ کے مطابق جس گاڑی پر چالان کیے گئے ، اس پر جعلی نمبر پلیٹ لگی تھی جو دو صوبوں میں استعمال ہوتی رہی۔

جرائم پیشہ عناصر نے نئی گاڑی پر 1987 ماڈل کی گاڑی کی نمبر پلیٹ لگا رکھی تھی۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والا شخص مبینہ طور پر اسی جعلی نمبر پلیٹ کے ساتھ بلوچستان آتا جاتا رہتا ہے ۔گاڑی کا پہلا چالان 23 نومبر کو پنجاب چورنگی کے قریب، جبکہ دوسرا چالان 18 دسمبر کو حب ٹول پلازہ سے گزرتے وقت کیا گیا۔سی سی ٹی وی کیمرے سے لی جانے والی تصاویر کے مطابق دونوں بار گاڑی چلانے والا شخص ایک ہی تھا۔پولیس کی جانب سے متاثرہ شہری کو اس حوالے سے تحریری درخواست دینے کی ہدایت کر دی گئی ہے تاکہ معاملے کی تحقیقات کی جا سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

14 کروڑ لاگت سے 2 روٹس پر 100 الیکٹرک بس شیلٹرز بنانے کی منظوری

پتنگ بازی جاری، پولیس خونی کھیل روکنے میں ناکام

ٹوبہ :بے نظیر نشوونما پروگرام کی کارکردگی کے جائزہ کیلئے اجلاس

ڈسٹرکٹ انوائرمنٹل اپروول کمیٹی کا اجلاس،7درخواستوں کی منظوری

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کاشہر کا دورہ، حکام کو ہدیات جا ری

سی ای او ہیلتھ کا مریم نواز ہیلتھ سینٹرز کا اچانک دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قائد فراموشی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آج کا کالم بے نام سہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنجیدہ مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نسیم احمد باجوہ
ایک جرمن صوفی سے ملاقات
نسیم احمد باجوہ
ذوالفقار علی مہتو
مودی کا فاشزم اور پاکستانی پانیوں کا تحفظ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(2)
مفتی منیب الرحمٰن