صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گل پلازہ حادثہ المناک قومی سانحہ ہے ، جے یوآئی

  • کراچی
گل پلازہ حادثہ المناک قومی سانحہ ہے ، جے یوآئی

کراچی(این این آئی)گل پلازہ حادثہ ایک المناک قومی سانحہ ہے ، جس نے پورے ملک کو سوگ میں مبتلا کر دیا ہے ،اب بھی 200 سے زائد افراد عمارت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، غفلت، تاخیر اور نااہلی نے ایک حادثے کو قومی المیے میں بدل دیا۔

امدادی کارروائیاں نہ صرف سست بلکہ حالات کی سنگینی کے مطابق نہ ہونے کے برابر دکھائی دیتی ہیں، متاثرین کی بحالی کیلئے فوری اور موثر اقدامات کی ضرورت ہے ،غفلت کے مرتکب افراد کو کٹہرے میں لاکر مستقبل میں ایسے حادثات کی روک تھام کیلئے جامع حکمت عملی بنائی جائے ،یہ وقت سیاست کا نہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اکادمی ادبیات کا انقلابی اقدام
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچھ بھی تو ٹھیک نہیں جا رہا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمود خان اچکزئی سے جڑی امیدیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس