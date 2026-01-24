صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
کراچی (این این آئی)گلشن اقبال پولیس نے مسروقہ گاڑی برآمد کرلی ہے ۔تفصیلات کے مطابق گلشنِ اقبال لاثانیہ ریسٹورنٹ کے قریب سے شہری احمد کی کار، نمبری AYJ-474 سرقہ ہو گئی تھی۔

متاثرہ شہری کی بروقت اطلاع پر ایس ایچ او شارعِ فیصل نے فوری طور پر کارروائی کا آغاز کیا۔پولیس نے جدید ٹریکر سسٹم کی مدد سے ناردرن بائی پاس کے علاقے میں کامیاب کارروائی کرتے ہوئے سرقہ شدہ کار برآمد کر لی۔پولیس کی فوری کارروائی پر متاثرہ شہری نے ایس ایس پی ایسٹ اور ایس ایچ او شارعِ فیصل کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔

 

