صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خواتین کو یرغمال بناکر ڈکیتی کرنیوالا گروہ سرغنہ سمیت گرفتار

  • کراچی
خواتین کو یرغمال بناکر ڈکیتی کرنیوالا گروہ سرغنہ سمیت گرفتار

تکنیکی بنیادوں پر کارروائی، اسلحہ، زیورات، موبائل فون اور موٹر سائیکل برآمدڈکیتی میں رسیوں سے باندھنے کا انکشاف، درجنوں وارداتوں کا ریکارڈ مل گیا

کراچی(اسٹاف رپورٹر) شہر قائد میں خواتین کو یرغمال بناکر گھروں میں ڈکیتی کی وارداتیں کرنے والا گروہ پکڑا گیا ۔تفصیلات کے مطابق کیماڑی ڈاکس پولیس نے تکنیکی بنیاد پر اہم کارروائی کرتے ہوئے گھروں میں ڈکیتیاں کرنے والے گروہ کا سرغنہ دیگر ساتھیوں سمیت گرفتارکرلیا۔ پولیس کی جانب سے چار رکنی ڈکیت گروہ کو تکنیکی بنیادوں پر گرفتار کیا گیا ہے ۔اسلحہ دو پستول، چھیننے ہوئے موبائل فون اور طلائی زیوارات برآمد ہوئے ۔ ملزمان کے زیر استعمال موٹر سائیکل بھی برآمد کی گئی ہے ۔ملزمان ڈکیتی کے دوران گھر کی خواتین کو بھی ہراساں کرتے تھے ۔ خواتین اور بزرگ بچوں کو رسیوں سے باندھ کر یرغمال بنایا جاتا تھا۔ملزمان نے دسمبر 2025  کے دوران مدینہ چوک پر گھر میں لوٹ مار کی واردات کی تھی۔

لوٹ مار کے دوران ملزمان نے گھر سے دو تولہ طلائی زیورات، دو موبائل فون اور نقدی رقم لوٹی تھی۔ ملزمان کی شناخت مصطفیٰ، یاسین، ابوبکر اور عبد الرحمٰن کے نام سے ہوئی ۔گرفتار ملزم مصطفیٰ کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سوشل میڈیا پر آویزاں ہوئی تھی۔گرفتار ملزمان کا سابقہ مجرمانہ ریکارڈ بھی حاصل کرلیا گیا ہے ۔ابتدائی تفتیش کے دوران ملزمان سے درجنوں لوٹ مار اور گھروں میں ڈکیتی کی وارداتوں کا انکشاف ہوا ہے ۔گرفتار ملزم یاسین پر تھانہ ڈاکس میں شہری سے لوٹ مار کا مقدمہ درج ہے ۔ملزم نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ شہری سے موبائل فون اور نقدی رقم چھینی تھی۔گرفتار ملزمان کے خلاف تھانہ ڈاکس میں مزید ایک اور مقدمہ درج کرلیا گیا ہے جب کہ گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ضلع جھنگ میں 14 ارب کے سیوریج منصوبے جاری، کمشنر

بہترین نتائج پر سکول سربراہان، افسروں کو تعریفی اسناد تقسیم

کوئی بھی شکایت زیر التوا نہیں رہنی چاہیے، ڈی جی

وکلا برادری کے جائز مطالبات پورے کئے جائینگے ، رانا اقبال

بہلول والا میں ٹف ٹائل لگانے کے منصوبے کا افتتاح

ڈی پی او چنیوٹ نے عوامی مسائل سنے ، داد رسی یقینی بنانے کی ہدایت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ووٹر کی عمر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چشم پوشی در چشم پوشی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
راکھ میں دبے خواب، ہر لمحہ عذاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
مر کے بھی چین نہ پایا تو…
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
امن بورڈ اور چندہ مہم
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفہ ٔ دعا … (2)
مفتی منیب الرحمٰن