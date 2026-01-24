صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی سانحات اور جرائم کا گڑھ بن گیا، منعم ظفر

  • کراچی
کراچی سانحات اور جرائم کا گڑھ بن گیا، منعم ظفر

وزیر اعلیٰ و میئر ریلیف دینے میں ناکام،یکم فروری کوتاریخی مارچ ہوگاسانحہ گل پلازہ تحقیقات، سخت کارروائی اور متاثرین کومعاوضہ کا مطالبہ

کراچی (اسٹاف رپورٹر)امیرجماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان نے کہا ہے کہ کراچی سانحات، حادثات اور جرائم کا شہر بن گیا ہے ۔وزیر اعلیٰ و قابض میئر نا اہل اورعوام کو ریلیف دینے میں مکمل ناکام ثابت ہوئے ہیں۔پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کو شہرکے تباہ حال انفرا اسٹرکچر، عوامی مسائل اور شہریو ں کی جان و مال کے تحفظ کی کوئی فکر نہیں، پیپلز پارٹی کے 17سالہ بدترین دور ِ حکمرانی نے کراچی کو تباہ و برباد کر دیا ہے ، جماعت اسلامی اہل کراچی کو تنہا نہیں چھوڑے گی، اتوار یکم فروری کو 3بجے دن شاہراہ فیصل پر عظیم الشان اور تاریخی جینے دو کراچی مارچ منعقد ہوگا جس میں شہر بھر سے مرد و خواتین، نوجوان، طلبہ و اساتذہ، علمائے کرام، وکلاء، تاجر، مزدور بڑی تعداد میں شریک ہوں گے۔

ہمارا مطالبہ ہے کہ سانحہ گل پلازہ کی حاضر سروس جج سے عدالتی تحقیقات کروائی جائے ، مجرمانہ غفلت و لاپرواہی کے مرتکب افراد کے خلاف سخت کارروائی اور قرار واقعی سزا دی جائے ، متاثرہ تاجروں کو متبادل جگہ، نقصانات کا ازالہ اور لواحقین کو معاوضے کی فی الفور ادائیگی کی جائے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ادارہ نور حق میں امراء اضلاع کے اجلاس سے صدارتی خطاب کرتے ہوئے کیا۔ منعم ظفر خان نے مزید کہا کہ ایک طرف بچے اور عام شہری خونی ڈمپر و ٹینکر اور کھلے مین ہولوں کے باعث اپنی جان گنوا رہے ہیں تو دوسری طرف دن دہاڑے مسلح ڈاکوؤں کی گولیوں کا نشانہ بن رہے ہیں۔

 

