صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکھر:کچے کے مزید3خطرناک ڈاکوؤں نے گرفتاری دیدی

  • کراچی
سکھر:کچے کے مزید3خطرناک ڈاکوؤں نے گرفتاری دیدی

اغوا تاوان، بھتہ خوری، قتل، پولیس مقابلوں جیسے مقدمات میں مطلوب تھے

سکھر (بیورو رپورٹ)سکھر پولیس اور حساس ادارے کے باگڑجی کے کچے میں جاری مشترکہ آپریشن میں انتہائی سنگین نوعیت کے متعدد مقدمات میں مطلوب مزید 3 خطرناک ڈاکوؤں نے خود کو پولیس کے حوالے کردیا۔ ترجمان سکھر پولیس کے جاری بیان کے مطابق ڈی آئی جی لاڑکانہ، سکھر ناصر آفتاب کی کمانڈ میں موثر حکمت عملی کی بدولت ایس ایس پی سکھر اظہر خان کی سربراہی میں دی گئی واضح پالیسی کہ جس میں ڈاکوؤں کو سرنڈر کرنے یا پھر دوران پولیس آپریشن اپنے منطقی انجام کے لیے تیار رہنے کے واضح پیغام پر اغوا برائے تاوان، بھتہ خوری، قتل، اقدام قتل، پولیس مقابلوں جیسے دیگر سنگین جرائم میں انتہائی مطلوب 3 اور خطرناک ڈاکوؤں نے جرائم کی دنیا سے توبہ کرتے ہوئے پولیس کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے ، سرنڈر کرنے والے ڈاکوؤں میں قلندر بخش ولد منظور جتوئی سکنہ باگڑجی کچا،بشیر ولد شہپر جتوئی سکنہ باگڑجی کچا،شفیق ولد سومر جتوئی سکنہ کچا باگڑجی کچا شامل ہیں۔ دوسری جانب ایس ایس پی سکھر اظہر خان کا کہنا ہے کہ سکھر پولیس، حساس ادارے کی مدد و تعاون سے ڈاکوؤں کے مکمل خاتمے اور کچا ایریا میں امن و امان کی مکمل بحالی تک یہ مشترکہ آپریشن جاری رکھے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جناب سعید مہدی کی گواہی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
بسنت کی آمد اور مثال کی حکمرانی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دھاگے ہی بیچیں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شعلوں کے حصار میں خلیج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
عمران خان کی بیماری
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بھارت کا نام نہاد یوم جمہوریہ
محمد عبداللہ حمید گل