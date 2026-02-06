صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت کشمیر میں پیشقدمی کررہا، حکمران خاموش، امیر العظیم

  • کراچی
بھارت کشمیر میں پیشقدمی کررہا، حکمران خاموش، امیر العظیم

اہل کشمیر کو حق نہ ملا تو پھر جہاد، میدان جنگ میں ہی مسئلہ حل کیا جاسکتا، منعم ظفر مزار قائد نیو ایم اے جناح روڈ پر یکجہتی کشمیر ریلی، سیف الدین ایڈووکیٹ کا خطاب

کراچی (اسٹاف رپورٹر)مرکزی جنرل سیکریٹری جماعت اسلامی پاکستان امیر العظیم نے مزار قائد نیو ایم اے جناح روڈ پر یکجہتی کشمیر ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں پیش قدمی کررہا ہے لیکن ہمارے حکمران خاموش ہیں،بھارتی وزیر اعظم نے فیصلہ کن اقدام کرتے ہوئے اپنے آئین میں کشمیریوں کی خصوصی حیثیت کو ختم کردیالیکن ہمارے حکمرانوں نے کوئی اقدام نہیں کیا،مسئلہ کشمیر کے حل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جو کشمیر کا وکیل ہے ، مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتا،جب بھی کشمیر کی جدوجہد تیز ہوتی ہے اسلام آباد سے کشمیر کے جھنڈے ہٹالیے جاتے ہیں،اب وقت آگیا کہ حکمران بزدلی اور مصلحت ترک کر کے اہل کشمیر کی بھارت سے آزادی کے لیے عملی اقدامات کریں، اقوام متحدہ کی قرار دادوں کے مطابق اہل کشمیر کا حق ہے کہ ان کو ان کے رائے کی آزادی اور حق خود ارادیت دیا جائے ۔ قبل ازیں امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان کی زیر قیادت جیل چورنگی تا نیو ایم اے جناح روڈمزار قائد یکجہتی کشمیر ریلی نکالی گئی اور شرکا نے پیدل مارچ کیا۔ منعم ظفر خان نے کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اہل کشمیر کو حق نہ ملا تو پھر جہاد اور میدان جنگ میں ہی کشمیر کا مسئلہ حل کیا جاسکتا ہے ۔اس موقع پر نائب امیرو اپوزیشن لیڈر کے ایم سی سیف الدین ایڈووکیٹ و دیگر نے بھی خطاب کیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ہسپتالوں کی مانیٹرنگ کا فیصلہ سو فیصد ادویات فراہمی کا حکم

حق خودارادیت دینا ہی مسئلہ کشمیر کا واحد حل ،جاوید قصوری

پنجاب کالج یونیورسٹی کیمپس کے زیر اہتمام یکجہتی کشمیر تقریب

نہتے کشمیریوں کی جدوجہد ضرور رنگ لائیگی ‘ پیر دائود رضوی

پوری قوم کشمیری عوام کی حمایت جاری رہے گی، صبا اصغر

سرکاری سکولوں کی 700طالبات میں یونیفارم اور شوز تقسیم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ