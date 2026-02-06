صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرانسپورٹ کیریئر یونین کا اجلاس، کمیٹیوں کے چیئرمینز مقرر

  • کراچی
ٹرانسپورٹ کیریئر یونین کا اجلاس، کمیٹیوں کے چیئرمینز مقرر

حاجی عمران چیئرمین پولیس وکسٹم، ماجد جمیل پورٹ کمیٹی، امجد کو شپنگ دی گئیٹرانسپورٹرز ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں،حاجی عبدالغنی

کراچی (اسٹاف رپورٹر)ٹرانسپورٹ کیریئر یونین کا اجلاس صدر حاجی عبدالغنی کی صدارت میں ہوا ،جس میں امتیاز شاہ کو چیئرمین ٹرانسپورٹ کیریئر ایسوسی ایشن منتخب کیا گیا۔ اجلاس میں مختلف کمیٹیوں کے چیئرمینز کا انتخاب کیا گیا۔ حاجی عمران خان کو چیئرمین پولیس اینڈ کسٹم کمیٹی ،راجا ماجد جمیل کو چیئرمین پورٹ کمیٹی ،محمد امجد کو چیئرمین شپنگ کمیٹی جبکہ منور حسین کو چیئرمین بزرگ کمیٹی منتخب کیا گیا۔ اجلا س میں شریک ٹرانسپورٹرز نے ٹرانسپورٹ کیریئر ایسوسی ایشن کے عہدیداروں پر اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ۔تمام منتخب چیئرمینز نے یقین دہانی کرائی جس طرح آپ نے ہم پر اعتماد کیا ہے ، ہماری کوشش ہوگی کہ ٹرانسپورٹ برادری کو درپیش مسائل سے نکالا جائے ۔ اجلاس سے خطاب میں صدر حاجی عبدالغنی نے کہا کہ جن افراد کو نئی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، وہ انتہائی ذمہ داری کے ساتھ اپنی متعلقہ کمیٹیوں میں ٹرانسپورٹرز کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے ۔ ٹرانسپورٹ کیریئر ایسوسی ایشن ٹرانسپورٹرز کے مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ کوشاں رہی ہے ۔ ٹرانسپورٹرز ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کے مسائل کوکسی صورت بھی نظراندازنہیں کیا جاسکتا۔ انہوں نے کہا کہ ٹرانسپورٹ برادری کو درپیش مسائل سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ جہاں بھی ٹرانسپورٹ برادری کو کوئی مسئلہ درپیش ہوگا ٹرانسپورٹ کیریئر ایسوسی ایشن وہاں ہراول دستے کی طرح موجود ہوگی ۔ ہم ٹرانسپورٹ برادری کو کسی صورت بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

انتظامی غفلت، 3 لاکھ اساتذہ کو آن لائن کارکردگی رپورٹ جمع کرانے میں مشکلات

پاکستان کا ہر شہری عالمی سطح پر کشمیر کا سفیر : محمد خان ڈاہا

وہاڑی میں یوم یکجہتی کشمیر پر تائیکوانڈو مقابلے

کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کیلئے اتفاق رکشہ یونین کی ریلی

کشمیری عوام پر مظالم کو اجاگر کرنا سب کی ذمہ داری : ڈپٹی کمشنر

اختلافات بھلا کرکشمیریوں کیساتھ کھڑے ہوں : ثاقب خورشید

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ