صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تجاوزات کے خلاف درخواست پر ایس بی سی اے ، کمشنر اور دیگر سے رپورٹس طلب

  • کراچی
تجاوزات کے خلاف درخواست پر ایس بی سی اے ، کمشنر اور دیگر سے رپورٹس طلب

کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے باتھ آئی لینڈ کلفٹن میں تجاوزات کے خلاف دائر درخواست پر ایس بی سی اے ، کمشنر کراچی، ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ اور دیگر فریقین سے رپورٹس طلب کرلی ہیں۔

 وکیل درخواست گزار لیاقت گبول ایڈووکیٹ نے مؤقف اختیار کیا کہ سکیورٹی وجوہات کے تحت غیر ملکی قونصل خانے کے اطراف قائم کنکریٹ دیوار کے باعث عمارت کے گراؤنڈ فلور تک گاڑیوں کی رسائی مکمل طور پر بند ہو گئی تھی۔ اس معاملے پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے درخواست گزار کو متبادل سڑک سے رسائی دینے کی اجازت دی تھی اور واضح ہدایت جاری کی تھی کہ درخواست گزار منظور شدہ بلڈنگ پلان پر سختی سے عمل کرے اور گراؤنڈ فلور پر قائم جم، فٹنس سینٹرز سمیت تمام اضافی تعمیرات مسمار کرے ۔سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود متبادل راستے پر غیر قانونی تجاوزات تاحال موجود ہیں، جس کے باعث عمارت تک مکمل اور مؤثر رسائی ممکن نہیں ہو سکی۔ عدالت نے متعلقہ فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 5 مارچ تک رپورٹس جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پنجاب ایجوکیشن فائونڈیشن کا سکولوں میں ڈیجیٹل کیمرے لگانے کا فیصلہ

محکمہ سوئی گیس نے گلی محلے کھود ڈالے ، ڈی سی کا نوٹس

گگومنڈی :تجاوزات کی بھرمار ،ٹریفک جام معمول بن گیا

بوگس چیک دینے کے الزام میں دو افرادکیخلاف مقدمات درج

خاتون کومکان کا جھانسہ دیکرلاکھوں روپے ہتھیانے پرمقدمہ

کوٹ ادو میں موٹرسائیکل اور قیمتی سامان کی چوری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان 2050ء
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پانی ہمیشہ نشیب کی جانب بہتا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایپسٹین فائلز، کانٹے بوکر پھولوں کی تمنا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پاکستان وسطی ایشیائی ممالک کی ترجیح کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
پہیہ جام ہڑتال کا زمانہ لد چکا
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگر کیسے؟
حافظ محمد ادریس