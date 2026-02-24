صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بجلی کا بریک ڈاؤن،72 انچ قطر کی لائن پھرپھٹ گئی، پانی کی سپلائی معطل

  • کراچی
بجلی کا بریک ڈاؤن،72 انچ قطر کی لائن پھرپھٹ گئی، پانی کی سپلائی معطل

کراچی(این این آئی)شہر قائد میں ایک بار پھر 72 انچ قطر کی لائن پھٹ گئی، جس کے باعث مختلف علاقوں میں پانی کی سپلائی معطل ہوگئی۔ تفصیلات کے مطابق کراچی میں دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کے بریک ڈاؤن کے باعث 72 انچ قطر کی مرکزی لائن پھٹ گئی۔

حکام نے بتایا کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی لائن نمبر 5 بجلی کے تعطل کے باعث دوبارہ متاثر ہوئی، جس سے دھابیجی پر موجود چار پمپ بند ہو گئے اور شہر کے مختلف علاقوں میں پانی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ذرائع نے بتایا کہ گزشتہ دو ہفتوں میں یہ چوتھا واقعہ ہے ، جس کی ایک بڑی وجہ مرمتی کام میں غیرمعیاری مواد کا استعمال بتایا جا رہا ہے ۔ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق پائپ لائن کی مرمت کا کام 24 گھنٹوں میں مکمل کر لیا جائے گا، جس کے بعد پانی کی فراہمی بحال کر دی جائے گی۔ شہریوں نے شکایت کی ہے کہ حساس آبی تنصیبات کو مستحکم بجلی کی فراہمی نہ ہونے کے باعث انہیں بار بار پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

