صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامعہ کراچی کے 3ہزار سے زائد طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم

  • کراچی
جامعہ کراچی کے 3ہزار سے زائد طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم

کراچی (آئی این پی)جامعہ کراچی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی نے کہا کہ جامعہ کراچی طلبہ کی تعداد کے اعتبار سے ملک کی سب سے بڑی جامعہ ہے جہاں اس وقت47 ہزار سے زائد طلبہ زیرِ تعلیم ہیں۔۔۔

، وزیرِاعظم لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت جامعہ کراچی کو مجموعی طور پر 12 ہزار درخواستیں موصول ہوئیں جن میں سے 3064 طلبہ کو لیپ ٹاپ فراہم کرنے کیلئے منتخب کیا گیا۔پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی نے کہا کہ مسلم ممالک نے ٹیکنالوجی کو مطلوبہ حد تک نہیں اپنایا جس کے باعث آج ہم ٹیکنالوجی کے میدان میں دیگر اقوام سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ان خیالات کا اظہارانہوں نے جامعہ کراچی میں منعقد ہ وزیرِ اعظم لیپ ٹاپ تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ڈاکٹر خالد عراقی نے طلبہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان لیپ ٹاپ کو صرف سنبھال کر رکھنے کے بجائے عملی طور پر استعمال کریں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کارڈیالوجی ہسپتال :ناقص صفائی پر ٹھیکیدار کو ایک لاکھ جرمانہ

مارکیٹ میں روزانہ اشیاضروریہ کی قیمتوں کی نگرانی کاحکم

مین ہولز کی جیو ٹیگنگ مکمل کرنے کیلئے 3 دن کی مہلت

ایف ڈی اے کی سروسز ڈیجیٹل شہریوں کو گھر بیٹھے سہولیات حاصل

منشیات فروش کو 9سال قید وجرمانہ

ڈکیتی کی جھوٹی کال ،شہری گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انسانوں کی بے رحمی کا قصہ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگ اور جنگ کے بعد
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اسرائیل پاکستان کا پڑوسی بننا چاہتا ہے!
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خیبر وکربلا والے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
Situation Friend
آصف عفان
امیر حمزہ
ندوہ پارلیمنٹ اور اسرائیلی پارلیمنٹ
امیر حمزہ