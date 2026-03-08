عیدالفطر کی آمد کے ساتھ ہی بازاروں میں رش
کراچی(این این آئی)عیدالفطر کی آمد کے ساتھ ہی ملک بھر کے بازاروں میں خریداری کا جوش عروج پر ہے ۔ اس بار روایتی زیورات میں کشمیری طرز کی چوڑیاں خواتین اور نوجوان لڑکیوں کی خاص توجہ حاصل کر رہی ہیں۔فیشن ماہرین کے مطابق کشمیری چوڑیوں کی نمایاں پہچان ان کے منفرد نقش و نگار اور باریک دستکاری ہے ۔ اکثر چوڑیوں کو مخملی کپڑے ، رنگین دھاگوں، موتیوں اور چھوٹے آرائشی عناصر سے سجایا جاتا ہے جس سے ان کی دلکشی مزید بڑھ جاتی ہے ۔ اسی وجہ سے انہیں روایتی اور جدید فیشن کا حسین امتزاج قرار دیا جاتا ہے ۔دکانداروں کے مطابق عید کی خریداری کے دنوں میں کشمیری چوڑیوں کی مانگ میں نمایاں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔
خاص طور پر سرخ، سبز، سنہری اور گلابی رنگ کی چوڑیاں زیادہ فروخت ہو رہی ہیں کیونکہ یہ عید کے لباس کے ساتھ آسانی سے ہم آہنگ ہو جاتی ہیں۔کئی بازاروں میں یہ چوڑیاں وائرل کشمیری چوڑیاں کے نام سے بھی فروخت کی جا رہی ہیں، جس کی ایک بڑی وجہ سوشل میڈیا پر ان کا بڑھتا ہوا رجحان ہے ۔حالیہ برسوں میں سوشل میڈیا اور فیشن بلاگرز نے بھی کشمیری طرز کی چوڑیوں کو مقبول بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے ۔ ان پلیٹ فارمز پر مختلف انداز میں پیش کی جانے والی چوڑیوں نے نوجوان لڑکیوں میں ان کا شوق مزید بڑھا دیا ہے ۔ خریدار خواتین کے مطابق عید کے موقع پر رنگ برنگی چوڑیاں پہننے کی روایت ہمیشہ سے رہی ہے۔