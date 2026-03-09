صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس سے مقابلوں میں زخمیوں سمیت 4ملزمان گرفتار

  • کراچی
مقابلے اجمیر نگری،فیڈرل بی ایریا کے علاقوں میں ہوئے ،ایک ملزم فرارزخمی ملزمان کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کردیا گیا،اسلحہ،موٹرسائیکل برآمد

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس اور ملزمان کے درمیان مبینہ مقابلوں کے دوران 3 زخمیوں سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ ایک ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔پولیس کے مطابق نارتھ کراچی کے علاقے اجمیرنگری میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزم کی شناخت حفیظ کے نام سے ہوئی ہے جسے طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ اس کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد کیا گیا۔ادھر فیڈرل بی ایریا کے علاقے جوہرآباد میں بھی پولیس اور ملزمان کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں ایک زخمی سمیت دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان میں نوید اور عبداللہ شامل ہیں جبکہ ان کے قبضے سے اسلحہ اور موٹر سائیکل بھی برآمد ہوئی۔دوسری جانب فیڈرل بی ایریا بلاک 5 میں پولیس اور ملزمان کے درمیان فائرنگ کے تبادلے کے بعد ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔اس حوالے سے سینئر سپرنٹنڈنٹ پولیس (ایس ایس پی)سینٹرل عمران خان نے بتایا کہ گرفتار ملزم کی شناخت بلال ولد عبدالمومن کے نام سے ہوئی ہے جبکہ اس کا ایک ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا جس کی تلاش جاری ہے ۔پولیس کے مطابق زخمی ملزم کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ اور موبائل فون بھی برآمد ہوا ہے جبکہ ملزم کا سابقہ مجرمانہ ریکارڈ بھی چیک کیا جا رہا ہے ۔

