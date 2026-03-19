پنگریو :نئی گندم آنے کے بعد بھوسہ 400 روپے من ہوگیا

  • کراچی
چند روز قبل 900 روپے من فروخت ہو رہا تھا، قیمت کمی سے کاشتکار پریشانطلب کے مقابلے میں رسد زیادہ ہونے کے باعث قیمتوں میں نمایاں کمی آئی

پنگریو (نمائندہ دنیا) پنگریو اور ملحقہ علاقوں میں گندم کی نئی فصل آنے کے بعد بھوسے کے نرخوں میں غیر معمولی کمی آگئی۔ چند روز قبل تک 900 روپے من میں فروخت ہونے والا بھوسہ کم ہو کر 400 روپے من تک پہنچ گیا ، جس کے باعث مقامی کاشتکاروں اور بھوسے کے بیوپاریوں کو معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ۔ مقامی ذرائع کے مطابق گندم کی کٹائی میں تیزی آنے کے بعد مارکیٹ میں بھوسے کی مقدار بڑھ گئی ہے ، جس کے نتیجے میں طلب کے مقابلے میں رسد زیادہ ہونے کے باعث قیمتوں میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے ۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی گندم کے نرخ کم ہونے کی وجہ سے انہیں مناسب منافع نہیں مل رہا تھا اور اب بھوسے کی قیمت گرنے سے ان کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں۔ بھوسے کے بیوپاریوں کے مطابق اچانک بڑی کمی کے باعث خرید و فروخت کی سرگرمیاں بھی متاثر ہوئی ہیں جبکہ منافع میں بھی واضح کمی آئی ہے ۔ کاشتکاروں اور زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو اس کے اثرات مقامی زرعی معیشت پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ زرعی ماہرین کے مطابق گندم کی پیداوار میں معروف پنگریو اور گرد و نواح کے علاقوں سے ہر سال بڑی مقدار میں بھوسہ کراچی اور ملک کے دیگر شہروں میں فروخت کے لیے بھیجا جاتا ہے ، اس لیے قیمتوں میں موجودہ کمی نہ صرف مقامی منڈی بلکہ وسیع زرعی کاروبار پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے ۔ 

محمد اظہارالحق
لائبریریاں یا پروٹوکول؟؟
خالد مسعود خان
ادھر روز نیا کٹا کھل جاتا ہے!
خورشید ندیم
ظلم اورہمارا نظامِ اخلاق
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ جنگ ختم ہونے والی ہے؟
سعود عثمانی
ہمیں کھاتا ہوا کھانا
جویریہ صدیق
کیا غریبوں کی عید ہو گی؟
