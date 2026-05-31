تنخواہوں اور پنشن میں 100فیصد اضافے کا مطالبہ
آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن نے آئندہ مالی سال 2026-27 کے بجٹ میں سرکاری اور بلدیاتی ملازمین کی تنخواہوں اور پنشن میں 100 فیصد اضافے کا مطالبہ کیا ہے۔ فیڈریشن کے مرکزی چیئرمین سید ذوالفقار شاہ نے کہا کہ تمام ایڈہاک ریلیف کو بنیادی تنخواہ میں ضم کرکے پے اسکیلز پر نظرثانی کی جائے اور منجمد الاؤنسز میں مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کیا جائے ۔