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ایدھی فاؤنڈیشن نے گیارہ سال قبل گمشدہ ہونے والی بچی کو اہلِ خانہ سے ملادیا

  • کراچی
ایدھی فاؤنڈیشن نے گیارہ سال قبل گمشدہ ہونے والی بچی کو اہلِ خانہ سے ملادیا

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)ایدھی فاؤنڈیشن نے گیارہ سال قبل گمشدہ ہونے والی بچی کو اس کے اہلِ خانہ سے ملانے میں کامیابی حاصل کرلی۔

تفصیلات کے مطابق ایدھی فاؤنڈیشن کا کہنا تھا کہ بارہ سالہ بچی ریلا کو پندرہ دسمبر 2015 کو اختر کالونی کے علاقے سے ملنے کے بعد ایدھی ہوم سہراب گوٹھ منتقل کیا گیا تھا۔ایدھی ہوم میں بچی کی دیکھ بھال کی جاتی رہی۔ حکام کا کہنا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ریلا کی عمر 23 سال ہو گئی، بالآخر گیارہ سال بعد ریلا کے والد نے اسے شناخت کر لیا۔

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