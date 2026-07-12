صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹر سائیکل سوار باپ بیٹے کو کچل کر فرار ہونے والا ٹرک ڈرائیور گرفتار

  • کراچی
موٹر سائیکل سوار باپ بیٹے کو کچل کر فرار ہونے والا ٹرک ڈرائیور گرفتار

کراچی (اسٹاف رپورٹر)موچکو انوسٹی گیشن پولیس نے تکنیکی بنیادوں پر کارروائی کرتے ہوئے گزشتہ ماہ اسپارکو روڈ پر موٹر سائیکل سوار باپ بیٹے کو کچل کر فرار ہونے والے ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے۔

 پولیس نے حادثے میں استعمال ہونے والا ٹرک بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق 26 جون کو اسپارکو روڈ پر ایک تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل پر سوار باپ بیٹے ، عبدالمجید ولد امیر حمزہ اور عبد الجبار ولد عبد المجید کو بری طرح کچل دیا تھا، جس کے بعد ملزم گاڑی سمیت موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ واقعے کا مقدمہ موچکو تھانے میں نامعلوم گاڑی اور ڈرائیور کے خلاف درج کیا گیا تھا۔ایس ایس پی انوسٹی گیشن کیماڑی، مسرور احمد جتوئی کے مطابق گرفتار ملزم کی شناخت اصغر علی شاہ ولد حیدر شاہ کے نام سے ہوئی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کمشنر سرگودھا کی زیر صدارت ریونیو جنریشن سے متعلق اجلاس

اے سی پپلاں کا ٹی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ، صفائی کی ہدایت

25محرم کے جلوس و مجلس کیلئے فول پروف سکیورٹی

میانوالی، پپلاں اور کندیاں میں ایل پی جی مہنگے داموں فروخت

چکڑالہ پولیس کی کارروائی، 3 ملزم گرفتار، غیر قانونی اسلحہ برآمد

ٹرانسفارمر چوری، واٹر سپلائی سکیم بند، مکین پانی کو ترس گئے

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایرانی کشتی اور جذبات کا سمندر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اک آگ کا دریا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ملتانی رونا لیلیٰ‘سندھی بھٹو اور ہندوستانی سکھ
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سکیورٹی ڈاکٹرائن میں سٹریٹجک تبدیلی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹک ٹک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
’’انڈو پیسفک‘‘ کا خاتمہ اور بھارت کی عالمی تنہائی
محمد عبداللہ حمید گل